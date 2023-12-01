Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 1 декабря.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Генштаб не подтвердил заявления российских телеграм-каналов и немецкого журналиста о том, что войска РФ взяли Марьинку.

При этом в сводке упоминается отражение атак противника вблизи Новомихайловки - села к югу и от Марьинки.

"На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области", – единственное, что сообщает Генштаб о боевых действиях в этом районе.

Также говорится, что российская армия обстреливала Марьинку, из чего следует, что украинская армия по-прежнему в городе.

Сегодня вечером военный аналитик немецкой газеты BILD Юлиан Рёпке заявил, что армия РФ полностью захватила Марьинку.

Война в Украине идет уже 646-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ сбили 14 "Шахедов". Судя по всему, основное направление атаки - Хмельницкая область. Также был прилет в Одесской области, где дрон попал в неиспользовавшееся здание. Сильный ракетный удар был по Покровской громаде Донецкой области - пострадали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

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