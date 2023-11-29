Вечером 29 ноября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

В течение суток произошло 73 боевых столкновения.

Враг нанес 3 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 8 обстрелов из РСЗО.

Также рф атаковала Украину управляемой ракетой Х-31 и двумя зенитными ракетами С-300. Удары были нанесены по гражданской инфраструктуре.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. В этом направлении Силы обороны отразили 6 атак.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили 15 атак в районах Серебрянского лесничества Луганской области; Торского, восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Ивановского и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия недалеко от Степного, Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 20 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия вблизи Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 6 атак.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия южнее Пречистовки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 2 атаки.

На Запорожском направлении противник 5 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области. Также, украинские защитники отбили 5 атак врага западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон и Тягинка Херсонской области.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

Война в Украине идет уже 644-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 643-го дня. Во вторник продолжались ожесточенные бои за Авдеевку. Согласно украинскому военному ресурсу Deep State, у россиян там есть незначительное продвижение. В Украине активно обсуждают мобилизацию и варианты увеличения набора в армию. Британские СМИ сообщили, что будущих военных начнут искать через агентства по набору персонала.

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