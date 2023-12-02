Дом на окраине Марьинки, где россияне вчера установили свой флаг, находится в "серой" зоне.

Об этом пишет военный паблик Deep State со ссылкой на военных 1-го батальона 79 ОДШБр ВСУ, которая воюет в Марьинке.

По данным телеграм-канала, украинские войска по-прежнему контролируют часть городских руин в западной части населенного пункта. Полный захват Марьинки россиянами опровергается.

О таком захвате вчера сообщали отдельные российские военкоры, однако другие паблики РФ также говорили, что украинские части остаются в городе.

Ранее сообщали, что немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке полагает, что вся Марьинка захвачена РФ. Российские военные паблики заявили о продвижении своих войск на западные окраины Марьинки. Причем одни телеграм-каналы утверждали, что Марьинка захвачена полностью, а другие, что бои за город ещё продолжаются на окраинах.

Украина эту информацию не комментировала и не подтверждала. Никаких заявлений по поводу Марьинки пока не делало и минобороны РФ.

Война в Украине идет уже 647-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: "Что происходит в Марьинке, "подъемные" для мобилизованных, шесть линий обороны Зеленского".

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