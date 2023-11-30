В Житомирской области на территории одной из воинских частей найдены драгоценные металлы более чем на 65 млн гривен, которые не стояли на учете.

Об этом сообщает Минобороны.

В гаражах на территории части нашли микросхемы, в которых было 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов. А именно 28 кг золота, 60 кг серебра и 590 г металлов платиновой группы.

Эти платы не состояли на учете воинской части, хотя одной из задач подразделения было хранить это имущество. Их снова поставили на учет, а правоохранители проводят расследование.

Ранее в одной из воинских частей в Черниговской области нашли нарушения почти на 40 миллионов гривен.

Война в Украине идет уже 645-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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