На Волыни разоблачили схему незаконного вывоза из Украины золота, платины и цветных металлов на более чем 200 тысяч долларов.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Волынской областной прокуратуры разоблачена схема вывоза из Украины драгоценных и цветных металлов. По данным следствия, представители субъекта хозяйствования при содействии чиновников таможни пытались незаконно вывезти за границу более 45,5 тонн лома, содержавшего золото, платину и цветные металлы. По предварительным подсчетам, стоимость драгоценных металлов составила свыше 200 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Суд наложил арест на груз, а также на автомобили, которыми его пытались перевезти. В уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами таможни назначен ряд экспертиз (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Ранее мы писали, что в Волынской области украинец пытался ввезти контрабандой 10 кило золотых и серебряных украшений.

Также "Страна" рассказывала, что в 2021 году Служба безопасности Украины предотвратила нелегальный вывоз из Украины партии одного из самых дорогих в мире металлов. Речь идет об осмии: его стоимость в 30 раз превышает цену золота.