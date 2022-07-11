Трое бывших сотрудников инвестиционного банка США JPMorgan предстали перед американским судом по обвинению в спекуляции ценами на драгоценные металлы

Об этом пишет Wall Street Journal.

Подсудимыми по делу являются бывший глава глобального отдела банка по драгоценным металлам Майкл Новак, трейдер по драгоценным металлам Грегг Смит и продавец Джеффри Руффо. Бывших сотрудников банка обвиняют в манипулировании фьючерсами на золото, серебро, платину и палладий в период с 2008 по 2016 год.

Сам банк еще в прошлом году заключил досудебную сделку с властями, согласившись выплатить около 920 млн долларов и подчеркнув, что считает недопустимыми действия лиц, которые "больше не работают в фирме".

Следствие рассчитывает доказать, что обвиняемые во главе с бывшим начальником отдела глобальной торговли драгоценными металлами Майклом Новаком в 2008-2016 годах применяла спекулятивную практику "спуфинга", выставляя и быстро отменяя заказы на продажу или покупку золота, серебра, платины или палладия.

Таким образом они якобы манипулировали ценами, создавая у участников рынка ложное впечатление высокого предложения или спроса.

Сторона защиты, в свою очередь, не отрицала факт размещения и отмены заявок, однако указала на отсутствие злого умысла в действиях клиентов. По словам адвокатов подсудимых, Смит и Новак были полностью готовы к исполнению заявок.

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