Утром 13 декабря Генштаб ВСУ обнародовал своду о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

Всего враг нанес 2 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 63 обстрела из РСЗО.

Кроме того, за прошедшие сутки, российская федерация в очередной раз атаковала Украину, применив 10 БпЛА типа "Shahed-136/131". Все они были уничтожены

Также, в текущие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву, применив 10 ракет (зенитные управляемые ракеты С-400, крылатые ракеты "Искандер"). Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все ракеты. Последствия атаки уточняются.



На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 5 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны успешно отбили 51 атаку врага в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 13 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника в районах севернее Приютного, западнее Вербового и южнее Работино Запорожской области.

Война в Украине идет уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях началось два дня назад. Армия РФ атакует при поддержке бронетехники, активно применяет авиацию. ВСУ отбили десятки атак восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького, в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.