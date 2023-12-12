Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 18:00 12 декабря.

В течение суток произошло 73 боевых столкновения. РФ нанесла 1 ракетный и 3 авиационных удара, совершила 38 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении ВСУ отразили 8 атак противника. На Лиманском направлении - 2 атаки. На Бахмутском направлении - 4 атаки. На Авдеевском направлении - 37 атак. На Запорожском направлении - 4 атаки.

Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области.

В течение суток авиация ВСУ нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск нанесли удар по пункту управления войск РФ, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Война в Украине идет уже 657-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продолжают наступление на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. С целью блокирования Купянска россияне пытаются захватить Синьковку. На Лиманском направлении РФ стремится вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.

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