Утром 11 декабря Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений.

Всего враг нанес 3 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 67 обстрелов из РСЗО.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиаудар по Украине, применив 18 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Все 18 вражеских дронов уничтожены.

Также, в текущие сутки российские оккупанты нанесли очередной удар по Киеву. Последствия атаки уточняются.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 5 атак врага в районах Тернов, Веселого Донецкой области и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 13 атак врага в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 49 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены все атаки врага в районе юго-восточнее Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.

Война в Украине идет уже 656-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне наступают по всему фронту на востоке страны. Deep State пишет о новой тактике россиян в Крынках - на левобережном плацдарме ВСУ в Херсонской области. Она состоит в заброске пехоты в тыл позиций ВСУ.

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