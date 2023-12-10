Операция ВСУ по удержанию плацдарма на левом берегу Днепра лишена смысла и приводит лишь к большим потерям.

Об этом пишет одесское издание "Думская".

"Морпехи переправляются через реку и большинство убивают еще на подходе к берегу. Тех, кто выжил и переправился, утюжат всем, что есть в арсенале России. Людей просто постоянно бросают за реку - волну за волной. Ни о каком прорыве дальше и речи нет, сейчас силы растрачиваются просто на то, чтобы оставаться там. Ради чего?

Это имело бы значение, будь у нас продвижение в другом месте. Тогда эти плацдармы отвлекали бы противника. Но нет, в другом месте мы уже обороняемся. Так зачем все это? Командованию необходимо срочно сворачивать эту операцию. Ее явно собирались увязать с наступлением в Запорожской области, но оно уже закончилось. В связи с этим продолжающиеся попытки выбросить морпехов на левый берег - что-то за гранью добра и зла", - пишет "Думская".

Ранее западные СМИ публиковали рассказ украинского военного, который сообщил о тяжелых боях на плацдарме.

Напомним, в середине ноября Офис президента впервые заявил о существовании плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.