В начале декабря, после многомесячных изнурительных боев под Бахмутом, 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ вывели с фронта в тыл на восстановление.

О передислокации сообщила пресс-служба этого подразделения украинским СМИ.

"После почти года тяжелых боев под Бахмутом в начале декабря 3-я ОШБр ушла с изнурительного участка фронта на восстановление, чтобы стать наиболее технологичным подразделением в Украине", - заявили в пресс-службе.

Сейчас подразделение проводит тренировки, доукомплектацию личным составом и слаживание.

3-я ОШБр – подразделение, сформированное ветеранами "Азова". Его командиром является основатель "Азова" и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий. С начала 2023 года бригада воевала под Бахмутом.

В течение последних недель украинские и российские военные паблики сообщают о начале контрнаступления на флангах Бахмута российских войск и об их продвижении по ряду направлений.

Война в Украине идет уже 655-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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