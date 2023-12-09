Российские силы вошли в Авдеевку еще с одного направления, захватив часть северо-восточной дачной зоны. Об этом пишет военный обозреватель газеты Bild Юлиан Репке.

Такой вывод он делает из видео, которое вчера появилось в телеграм-канале главы Офиса президента Андрея Ермака.

На этих кадрах - танковый бой с россиянами, где им пришлось покинуть одно из захваченных зданий. Репке определил, что этот бой произошел в районе дач к югу от контролируемой РФ Красногоровки.

"Это не обязательно означает, что город падет в ближайшее время. Битва длится всего два месяца. Бахмут продержался восемь месяцев", - пишет Репке.

Ранее Рёпке сообщал, что россияне вошли в Авдеевку на юго-востоке и захватили промзону или ее большую часть.

Напомним, вчера командующий Александр Тарнавский сообщил, что россияне продолжают активные штурмовые действия, наибольшее количество боев - возле Авдеевки и Марьинки.

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