Россия стянула на Авдеевское направление более 40 тысяч военных.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

По его словам, россияне несут там большие потери, но несмотря на это, очень быстро подтягивают резервы: отряды "Шторм Z" и новых мобилизованных.

Ранее военный эксперт Bild Юлиан Рёпке заявил, что россияне захватили промзону Авдеевки. В ВСУ не подтверждали такую информацию. Однако эксперт немецкой газеты в своей статье написал о том, что "судьба Бахмута может повториться и в Авдеевке".

Также мы публиковали видео Авдеевского коксохимического завода, который штурмуют россияне.

Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 652-го дня. Deep State сообщает о российских атаках на всех основных направлениях - под Купянском, Бахмутом, Авдеевкой. На Ореховском участке россияне контратакуют крупными силами. В "Дие" может появиться аналог военного билета, а ТЦК могут получить больше инструментов для проверки документов граждан на улицах и доставки их в военкоматы.

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