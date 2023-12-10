Россияне снова установили свой флаг на западной окраине Марьинки в Покровском районе Донецкой области.

Видео публикуют российские СМИ.

По их данным, "за ВСУ осталось не более двух домов у западной границы города", и сейчас украинские войска строят основные укрепления в нескольких километрах к западу от Марьинки.

Украинские и российские военные этого официально не подтверждали.

Отметим, что в начале декабря российские войска уже вывешивали флаг в западной части Марьинки.

Также звучали заявления о захвате города, в том числе со стороны западных СМИ. Например, немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке предположил, что вся Марьинка захвачена РФ.

"После 20 месяцев интенсивных атак российская армия полностью захватила город Марьинку в Донецкой области. Последних украинских защитников вытеснили из когда-то мирного города с 10 700 жителями, который сейчас лежит в руинах", — написал он.

Но позже сами россияне опровергли ту информацию.

Война в Украине идет уже 655-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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