Утром 10 декабря Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений.

В целом враг нанес 1 ракетный и 8 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из РСЗО.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59 и ударный БпЛА типа Shahed-136/131. Они были уничтожены.

Также силы рф нанесли удар по Украине, применив 2 зенитные управляемые ракеты С-300 по населенному пункту Большой Бурлук Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 14 атак врага в районах Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны успешно отразили 19 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны отбили атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили 2 атаки врага в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлениях подразделения сил обороны отразили 3 атаки врага в районах Новопокровки и западнее Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.

Война в Украине идет уже 655-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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