Утром 12 декабря Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений.

Всего враг нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из РСЗО.

За прошедшие сутки, рф в очередной раз атаковала Украину, применив 15 "Шахедов". Были уничтожены 9 из них.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 8 атак врага в районах Спорного и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 14 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северной Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 42 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками были отбиты 14 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

На Запорожском направлениях Силы обороны отразили 3 атаки врага в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области.



Война в Украине идет уже 657-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продолжают наступление на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. С целью блокирования Купянска россияне пытаются захватить Синьковку. На Лиманском направлении РФ стремится вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.

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