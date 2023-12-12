Два дня назад враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

По его словам армия РФ атакует при поддержке бронетехники, активно применяет авиацию. ВСУ отбили десятки атак восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького, в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

"Позавчера на Запорожском направлении Силы обороны отбили три атаки противника южнее Новодаровки и западнее Новопокровки. А вчера враг трижды атаковал севернее Приютного и западнее Новопокровки. В то же время на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике", - написал Тарнавский.

Ранее генерал Сырский сообщал, что на восточном направлении, где армия РФ пошла в наступление по всему фронту, россияне продолжают штурмовые действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. С целью блокирования Купянска россияне пытаются захватить Синьковку, а также наступают в направлениях Новоселовского, Стельмаховки, Лимана 1-го и Северска.

Война в Украине идет уже 657-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продолжают наступление на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. С целью блокирования Купянска россияне пытаются захватить Синьковку. На Лиманском направлении РФ стремится вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.

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