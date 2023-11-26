Война России против Украины может снова выйти за пределы востока и юга, если РФ продолжит наращивать производство вооружений и технологически совершенствоваться с помощью своих союзников, а Киев будет ощущать уменьшение помощи со стороны партнеров.

Такое мнение высказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью ABC News.

"Мы понимаем, что сейчас происходит война ресурсов. Российская Федерация получает свои ресурсы с помощью "оси зла" – это Северная Корея, это Иран. А мы с помощью наших партнеров, получая от них средства противовоздушной обороны, противостоим РФ. Надо понимать, что сокращение помощи действительно ударит по нашей обороноспособности. Но мы будем бороться тем, что имеем", - сказал генерал.

Наев предупредил, что, если Россия продолжит наращивать производство вооружений и технологически совершенствоваться с помощью своих союзников, война может снова выйти за пределы востока и юга Украины.

"Мы готовимся к этому. Мы строим оборону, ставим мины, тренируем наши войска", - сказал командующий.

Ранее Сергей Наев говорил, что на севере Украины установлено 500 тысяч противотанковых мин.

Между тем сегодня в ВСУ сообщили, что россияне снова пытаются захватить Купянск Харьковской области. Сейчас российские войска пытаются наступать в направлении села Синьковка в нескольких километрах от реки Оскол.