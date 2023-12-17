За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений. Всего россияне нанесли 4 ракетных и 72 авиационных удара, совершили 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 14 атак врага возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили 6 атак в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские военные отразили 12 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны успешно отразили 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак в районах Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь успешно отбиты 12 атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Роботино Запорожской области.

На Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 средства противовоздушной обороны, 13 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника.

Ранее сообщалось, что Россия ведет активную диверсионную деятельность на границе с Украиной в Харьковской области.

Война в Украине идет уже 662-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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