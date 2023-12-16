В Вооружённых силах Украины нарастает дефицит снарядов.

Об этом пишет служба новостей BBC со ссылкой на сообщения украинских военных под Бахмутом.

По словам расположенных там артиллеристов, в настоящее время отставание от россиян по снарядам - в 4-5 раз.

"Поставок недостаточно. Если бы у нас было больше снарядов, мы бы уже продвинулись далеко за Клещеевку. В любом случае, мы стараемся стрелять точно тем их количеством, что в этот момент у нас есть", - заявил изданию командир батареи 22-й бригады ВСУ.

"В пиковый период контрнаступления соотношение между российской и нашей артиллерией было в основном 1:1 или больше в нашу пользу. Теперь мы выпускаем один снаряд на каждые четыре или пять выстрелов, которые выпускает Россия", - говорит другой солдат, оператор дрона, который наводит артиллерию.

Ещё один украинский военный отметил, что "без военной поддержки Запада ситуация станет совсем плохой".

"Украинским войскам нужно больше снарядов, чем их союзники могут им сейчас дать. Без боеприпасов Украине не просто придется прекратить попытки вернуть себе землю: она не сможет остановить атаки России и в конечном итоге может проиграть эту войну", - говорится в статье.

Ранее Германия пообещала передать Украине 200 тысяч снарядов в следующем году.

Как мы сообщали, вместо миллиона снарядов от Евросоюза Украина получила 480 тысяч за 2023 год.