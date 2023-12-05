Украинский журналист Роман Бочкала опубликовал фото и видео из цеха, где производят 122-мм снаряды для Украины. По словам Бочкалы, их делают "в одной из стран-партнеров".

При этом на кадрах пользователи заметили логотип азербайджанской оборонной компании Palladium, после чего Агентство развития медиа Азербайджана опровергло производство снарядов для Украины.

"Распространяющиеся новости о том, что Азербайджан оказывает военную помощь Украине, являются полной ложью... Азербайджан оказывает Украине только гуманитарную поддержку, основанную на принципах гуманизма", — говорится в заявлении.

Там добавили, что Баку не производит снаряды, и дали понять, что фото снято не в Азербайджане.

"Фотография человека, который, как утверждается, является журналистом с украинским флагом, не имеет никакого отношения к Азербайджану", - добавили власти страны.

Сам Бочкала удалил видео с завода из своих соцсетей. Но затем написал пост, в котором указал, что снаряды производит американская компания Lavr International.

"Компания эту информацию не скрывает, а более того - гордится. Не секрет также и то, что в этом процессе задействовано много стран! Их, конечно, никто называть не собирается", - написал Бочкала.

Ранее мы сообщали, что Южная Корея передала Украине больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны.

Также мы писали, что Финляндия планирует нарастить производство артиллерийских боеприпасов для Украины.