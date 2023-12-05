Бочкала на заводе. Фото: соцсети

Украинский журналист Роман Бочкала опубликовал фото и видео из цеха, где производят 122-мм снаряды для Украины. По словам Бочкалы, их делают "в одной из стран-партнеров".

При этом на кадрах пользователи заметили логотип азербайджанской оборонной компании Palladium, после чего Агентство развития медиа Азербайджана опровергло производство снарядов для Украины.

"Распространяющиеся новости о том, что Азербайджан оказывает военную помощь Украине, являются полной ложью... Азербайджан оказывает Украине только гуманитарную поддержку, основанную на принципах гуманизма", — говорится в заявлении.

Там добавили, что Баку не производит снаряды, и дали понять, что фото снято не в Азербайджане.

"Фотография человека, который, как утверждается, является журналистом с украинским флагом, не имеет никакого отношения к Азербайджану", - добавили власти страны.

Сам Бочкала удалил видео с завода из своих соцсетей. Но затем написал пост, в котором указал, что снаряды производит американская компания Lavr International.

"Компания эту информацию не скрывает, а более того - гордится. Не секрет также и то, что в этом процессе задействовано много стран! Их, конечно, никто называть не собирается", - написал Бочкала.

Ранее мы сообщали, что Южная Корея передала Украине больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны.

Также мы писали, что Финляндия планирует нарастить производство артиллерийских боеприпасов для Украины.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться