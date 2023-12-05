После видео украинского журналиста в Азербайджане ответили, что не производят снаряды для Украины
Украинский журналист Роман Бочкала опубликовал фото и видео из цеха, где производят 122-мм снаряды для Украины. По словам Бочкалы, их делают "в одной из стран-партнеров".
При этом на кадрах пользователи заметили логотип азербайджанской оборонной компании Palladium, после чего Агентство развития медиа Азербайджана опровергло производство снарядов для Украины.
"Распространяющиеся новости о том, что Азербайджан оказывает военную помощь Украине, являются полной ложью... Азербайджан оказывает Украине только гуманитарную поддержку, основанную на принципах гуманизма", — говорится в заявлении.
Там добавили, что Баку не производит снаряды, и дали понять, что фото снято не в Азербайджане.
"Фотография человека, который, как утверждается, является журналистом с украинским флагом, не имеет никакого отношения к Азербайджану", - добавили власти страны.
Сам Бочкала удалил видео с завода из своих соцсетей. Но затем написал пост, в котором указал, что снаряды производит американская компания Lavr International.
"Компания эту информацию не скрывает, а более того - гордится. Не секрет также и то, что в этом процессе задействовано много стран! Их, конечно, никто называть не собирается", - написал Бочкала.
Ранее мы сообщали, что Южная Корея передала Украине больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны.
Также мы писали, что Финляндия планирует нарастить производство артиллерийских боеприпасов для Украины.