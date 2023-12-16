В субботу, 16 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку верховного главнокомандующего. Заседание продолжалось около трех часов.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

Среди прочих, обсуждались вопросы возведения линий обороны и производства оружия.



"Провел Ставку. Разные вопросы, разные аспекты обороны. Длилась почти три часа. Вопросы военных. Вопросы ветеранов. Вопросы бригад. Вопрос фортификационных укреплений. Вопрос производства оружия", - рассказал президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина построит оборонительные укрепления от Донбасса до западных территорий.

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