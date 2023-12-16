Ещё одно западное издание пишет о "горькой неделе разочарований Владимира Зеленского".

Статья под таким заголовком вышла в газете Financial Times.

"Украинскому лидеру не удалось добиться долгосрочной финансовой помощи от США и Евросоюза", - говорится в статье.

Одновременно президент РФ Владимир Путин заявил, что будет "атаковать Украину до тех пор, пока его цели по "денацификации" и "демилитаризации" не будут достигнуты", напоминает издание.

Хотя США и Европа обещают скоро выделить деньги Украине, "неспособность обеспечить долгосрочную финансовую стабильность Киева приходится на особенно чувствительный момент конфликта".

"В последние месяцы новые обещания существенной помощи иссякли. Для финансирования своего бюджета Киеву, возможно, придётся вернуться к печатанию денег, что поставит под угрозу экономическую и финансовую стабильность", - пишет FT.

Газета также отмечает, что Джо Байден "был вынужден понизить уровень обязательств США по поддержке Киева со "столько, сколько потребуется" до поставок в страну оружия "настолько, насколько мы сможем".

Что же до начала переговоров о вступлении в Евросоюз, то "процесс присоединения может длиться несколько лет и может быть заблокирован любым государством-членом".

При этом, как сообщает источник издания, "Зеленский в частном порядке сказал лидерам стран, что для него важнее получить соглашение о переговорах о членстве в ЕС, чем о финансировании".

Ранее CNN описала ситуацию на передовой и последние события на внешнеполитическом фронте как "ужасная неделя для Зеленского".

В западных СМИ также писали, что Зеленский планировал лично посетить саммит Совета ЕС, но его визит отменили.