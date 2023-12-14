Президент Украины Владимир Зеленский хотел лично присутствовать на сегодняшнем саммите Совета Европейского Союза, но за день до старта мероприятия его визит был отменен.

Об этом сообщает издание Politico.

"Накануне встречи в Брюсселе распространились слухи о том, что Зеленский сегодня лично примет участие в саммите ЕС. Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи, особенно по будущему вступлению Украины в ЕС, остается неясным", - сообщает издание.

В конечном итоге Зеленский обратился к лидерам ЕС по видео. Он призвал политиков Евросоюза "не предать" веру в Европу. По его мнению, Украина выполнила свою домашнюю работу для вступления в блок.

"Мы говорим об обещанном решении. И я не услышал никаких контраргументов, почему бы нам не реализовать план, согласованный всей Европой. ​В прошлом году Украина получила четкие рекомендации, как двигаться дальше. Мы приняли ключевые законы. Вы все – подчеркиваю: все – хорошо знаете, что мы выполнили все обязательства", - заявил президент Украины.

Мы сообщали, что в Брюсселе начался саммит Европейского совета, на котором будут обсуждать выделение Украине 50 млрд евро и начало с ней переговоров о вступлении в ЕС. Саммит запланирован на два дня, 14 и 15 декабря, но СМИ не исключают, что мероприятие затянется до субботы включительно.