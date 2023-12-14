Зеленский планировал лично посетить саммит Совета ЕС, но его визит отменили - Politico
Президент Украины Владимир Зеленский хотел лично присутствовать на сегодняшнем саммите Совета Европейского Союза, но за день до старта мероприятия его визит был отменен.
Об этом сообщает издание Politico.
"Накануне встречи в Брюсселе распространились слухи о том, что Зеленский сегодня лично примет участие в саммите ЕС. Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи, особенно по будущему вступлению Украины в ЕС, остается неясным", - сообщает издание.
В конечном итоге Зеленский обратился к лидерам ЕС по видео. Он призвал политиков Евросоюза "не предать" веру в Европу. По его мнению, Украина выполнила свою домашнюю работу для вступления в блок.
"Мы говорим об обещанном решении. И я не услышал никаких контраргументов, почему бы нам не реализовать план, согласованный всей Европой. В прошлом году Украина получила четкие рекомендации, как двигаться дальше. Мы приняли ключевые законы. Вы все – подчеркиваю: все – хорошо знаете, что мы выполнили все обязательства", - заявил президент Украины.
Мы сообщали, что в Брюсселе начался саммит Европейского совета, на котором будут обсуждать выделение Украине 50 млрд евро и начало с ней переговоров о вступлении в ЕС. Саммит запланирован на два дня, 14 и 15 декабря, но СМИ не исключают, что мероприятие затянется до субботы включительно.