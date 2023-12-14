В Брюсселе готовятся, что запланированный как двухдневный саммит Совета Евросоюза по Украине затянется до субботы.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" из бельгийской столицы.

Главная интрига - заблокирует ли Венгрия выделение Украине 50 млрд евро и старт переговоров о вступлении в Евросоюз.

Если решение по Украине будет принято, то ЕС приступит к рассмотрению заявок других кандидатов в члены.

Вчера вечером премьер Венгрии Виктор Орбан снова встретился с главой Евросовета Шарлем Мишелем, после чего Еврокомиссия объявила, что все-таки заблокирует деньги для Венгрии. По словам Шарля Мишеля, для получения этих 10 млрд Будапешт должен закончить судебную реформу, чтобы принятые решения вступили в силу.

Как мы сообщали, Венгрия готова отозвать своё вето на помощь Евросоюза Украине в обмен на деньги. В то же время у Орбана говорили, что по-прежнему выступают против полного четырёхлетнего плана помощи Украине и предпочитают, чтобы Евросоюз предложил Киеву финансирование только на ближайший год и без внесения поправок в бюджет.