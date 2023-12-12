Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что позиция Венгрии по поводу вступления Украины в Евросоюз – это не предмет торга: Будапешт не ищет для себя тактических выгод в этой ситуации, а считает, что Киев и ЕС не подготовлены к началу переговоров о вступлении Украины в сообщество.

Об этом министр сказал после заседания Совета ЕС по общим делам.

"Нынешний план Еврокомиссии не продуман и не подготовлен. С европейской точки зрения было бы абсолютно безответственно начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Мы хотели бы чётко заявить, что отвергаем такой подход", – объяснил Сийярто.

"Заключим ли мы какой-нибудь компромисс в связи с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС? Еще раз хочу сказать: это не тактический вопрос. Поскольку этот вопрос сам по себе, он ни с чем не связан и связан не будет, не о чем и говорить. Мы не принимаем участие ни в каком торге, поиске компромиссов, купле-продаже. Вопрос об Украине и ее связях с ЕС имеет историческое значение, стоит сам по себе и не зависит ни от какого другого вопроса", – добавил Сийярто.

Между тем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам встречи с Сийярто заверял, что Венгрия в целом не против евроинтеграции Украины, но "вопрос совсем не в этом".

Ранее мы сообщали, что ЕС планирует финансировать Украину в обход общего бюджета из-за позиции Будапешта.