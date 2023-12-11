В Евросоюзе говорят, что не знают, чего именно хочет добиться премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, блокируя Украину на пути к членству в ЕС, равно как и финансовую поддержку стране.

Об этом в преддверии саммита Евросовета, который состоится в Брюсселе 14-15 декабря, заявил журналистам высокопоставленный европейский дипломат, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что хочет Орбан? Это очень хороший вопрос. Я хотел бы знать. Но я думаю, что основа – это письма. Если вы внимательно прочтете письма Орбана, то увидите, что там обозначено, что нужно и что возможно или нет. Обсуждение продолжается. Я думаю, что в зале (заседания Евросовета – Ред.) мы увидим, что возможно. Раньше это был вопрос меньшинств, сейчас это стало более геополитическим. Изменится ли это – мы должны посмотреть. Мы находимся в постоянном контакте с венгерской делегацией, пытаясь найти решение и получить положительный результат, и эту работу мы будем продолжать до конца Европейского совета", – рассказал он.

Собеседник журналистов констатировал, что для принятия решений, связанных с расширением, должно быть согласие всех 27 государств-членов.

"Если мы говорим о расширении, нам нужно единодушие. Если мы продолжаем в ЕС с 27 государствами-членами – это единодушие", – подчеркнул он.

В то же время, в случае блокирования вопроса финансирования, дипломат не исключил продолжения поддержки Украины на двусторонней основе.

"Если мы говорим о деньгах, то можно рассуждать. Бюджет – наш ресурс, но также есть и национальные контрибуции", – пояснил он.

Напомним, Виктор Орбан призвал президента Евросовета Шарля Мишеля снять переговоры о вступлении Украины с повестки дня, чтобы избежать "провала" ввиду отсутствия консенсуса по этому вопросу.

Кроме того, премьер Венгрии заявил, что предложил Евросоюзу отложить вопрос членства Украины на 5-10 лет, а пока заключить с ней договор о стратегическом партнерстве.

Также глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что финансирование военной помощи Украине остается заблокированным. Главы МИД ЕС не смогли договориться о новом транше Киеву в размере 500 млн евро из европейского фонда мира, который месяцами блокирует Венгрия.