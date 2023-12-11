Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба впервые с начала войны встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Инстаграме.

По словам министра, они говорили о решении Европейского Совета по открытию переговоров о членстве Украины, против которого выступает Будапешт.

Кулеба заявил, что разговор был искренним и длился час, но нужно "немного времени".

"Я четко сказал Петеру: у нас общее будущее в Европе. Мы должны туда как можно быстрее дойти. Вместе", – отметил министр.

Сийярто заявил, что ЕС не готов к началу переговоров, и что Еврокомиссия не завершила подготовительную работу по этому процессу.

В свою очередь глава МИД Венгрии также рассказал о своих переговорах с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Судя по его комментарию в Фейсбуке, Сийярто не изменил отрицательного мнения относительно начала переговоров по вступлению Украины в ЕС.

"Я сказал коллеге, что для нас это не тактический вопрос, а, скорее, решение, исторически значимое для будущего всего Евросоюза. Предложение по решению не подготовлено, и Еврокомиссия практически не представляет, какое влияние окажет членство Украины в ЕС на все сообщество", – написал глава МИД Венгрии.

"Достаточно задуматься о том, какие неуправляемые проблемы вызвало предыдущее решение Еврокомиссии о транзите зерна или отмене обязательного лицензирования украинских грузовиков. Еврокомиссия не завершила подготовительную работу, которая могла бы гарантировать, что Украина продолжит переговоры о вступлении взаимовыгодным образом", – добавил он.

Также Сийярто написал о сложностях в отношениях Венгрии и Украины.

"Это был трудный период для двусторонних отношений, потому что с 2015 года (украинские) законы, которые все больше ограничивали права венгерского национального сообщества, затмевали двусторонние отношения... Разумеется, мы говорили и о законе о меньшинствах, и я также сказал коллеге, что Венгрия ожидает возврата к условиям 2015 года", – сообщил министр.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с Петером Сийярто, а Владимир Зеленский встретился с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Мы писали, что глава МИД Венгрии говорил, что поставки оружия Украине не приведут к миру.

Также Венгрию не удовлетворили принятые Радой изменения в закон о нацменьшинствах.