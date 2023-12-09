Венгрия не удовлетворена принятым на этой неделе Верховной Радой законом о нацменьшинствах.

Принятые изменения не возвращают этническим венграм всех прав, которые у них отняли с 2015 года, заявил госсекретарь Министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер.

"В Украине права венгерской общины начали отнимать восемь лет назад и с тех пор лишение прав продолжается. Мы, конечно, внимательно оценим вчерашнее решение украинского парламента, но уже сейчас понятно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко. При этом мы постоянно следим за его выполнением", - написал Менцер на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, принятие этого закона было одним из условий Евросоюза для начала переговоров о вступлении Украины в сообщество. На нем особенно настаивала Венгрия.

Верховная Рада новым законом значительно расширила права национальных меньшинств, принадлежащих к народам, проживающим в Европейском союзе, позволив им, в том числе, получать полное школьное образование на родном языке. При этом из итоговой редакции законодательного акта убрали даже намеки на возможные послабления в Украине для русского языка в будущем.

Принятый Радой закон уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.