Верховная Рада одобрила обновлённый закон о расширении прав нацменьшинств № 10288-1. За него проголосовали 317 народных депутатов.

Принятие этого закона было одним из условий Евросоюза для начала переговоров о вступлении Украины в сообщество. На нем особенно настаивала Венгрия.

Подробности о новом языковом законопроекте сообщил в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Судя по его словам, документ ослабляет украинизацию для нацменшинств, чей язык является официальным в ЕС. Но не для русского языка.

Законопроект допускает обучение на европейских языках (венгерском, румынском, болгарском), политическую агитацию, книгоиздательство и телевещание (не более 70%). На своих языках европейские нацменьшинства смогут получать среднее (в том числе профильное) и высшее образование.

Напомним, что в первоначальном варианте законопроекто было предусмотрено предоставление некоторых прав и русскому языку через 5 лет после окончания действия военного положения. Однако, как заявил Гончаренко, все эти моменты для русского языка из законопроекта изъяли, убрав норму о том, что ограничения по нему действуют только пять лет. В нынешней редакции ограничения будут длиться бессрочно.

Как только этот законопроект внесли в Раду, сторонники украинизации подняли скандал, заявив, что он расширяет права русского языка, а также дает право на образование на языках нацменьшинств, которые являются официальными в ЕС (то есть, на венгерском, румынском, болгарском и т.д.).

Между тем Еврокомиссия не будет учитывать ситуацию с русским языком как критерий для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.