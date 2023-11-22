Понятия "русскоязычный" в Украине не существует.

Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень в эфире "Радио Свобода".

"Нет такого понятия русскоязычный - все мы граждане Украины. И этот маркер, который был внедрен российской идеологией, в том числе определяется решением Конституционного суда Украины", - сказал он.

Также он заявил, что первая реакция украинских военных на передовой, когда они слышат русский язык, - это выстрел.

"С началом полномасштабного вторжения фактор языка – это не только фактор свободы, но и безопасности нашей идентичности и культуры, и это маркер "свой-чужой". И военные с передовой неоднократно говорили о том, что там, где слышишь русский язык, первая реакция – выстрел. Поэтому украинский – это фактор безопасности, это и фактор слаженности, и понимание, где кто находится, "свой-чужой", - заявил Кремень.

Напомним, русскоговорящие бойцы ВСУ публиковали видео с осуждениями Ирины Фарион, которая назвала их не украинцами.

Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что никаких русских нацменьшинств в Украине "нет и не может быть", а их права должны быть ущемлены.

Вице-премьер Ольга Стефанишина также заявляла, что в Украине не существует российского меньшинства.