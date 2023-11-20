Никаких русских нацменьшинств в Украине "нет и не может быть", а их права должны быть ущемлены.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

По его словам, принятый в декабре 2022 года закон о национальных меньшинствах не распространяется на русских.

"Я очень благодарен и Венецианской комиссии, и Европейской комиссии за то, что они прислушались к аргументам и подошли с пониманием к тому, что должен быть, опять-таки, принцип взаимного уважения. Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот – осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание. Поэтому никаких русских национальных меньшинств в Украине на данный момент нет и не может быть", – сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что представители русского народа "не могут иметь никаких привилегий" в Украине.

Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина также заявляла, что в Украине не существует российского меньшинства.

А СМИ сообщали, что Еврокомиссия не будет учитывать ситуацию с русским языком как критерий для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Подробнее о ситуации с языком и позиции еврочиновников мы писали в отдельном материале.