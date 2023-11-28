Кабинет министров внес в парламент законопроект, ослабляющий политику украинизации.

Об этом написал в Фейсбуке активист Тарас Шамайда.

Речь идет о законопроекте №10288, который появился на сайте парламента 24 ноября.

В пояснении к документу указано, что он направлен на приведение законов в соответствие с экспертной оценкой Венецианской комиссии по поводу защиты нацменьшинств, что необходимо для вступления Украины в ЕС.

Законопроект, по данным Шамайды, содержит изменения в законы о языке, образовании, медиа и издательском деле, которые смягчают ряд норм, касающихся украинизации, а также дают после 5-летнего переходного периода возможность русскому языку пользоваться правами других языков нацменьшинств.

В частности, по словам активиста, законопроект предусматривает:

уменьшение обязательной квоты на украинский язык на телеканалах и радиостанциях с 90% времени, как сейчас, до 30%;

в украиноязычных программах и фильмах будет допускаться "использование других языков без дублирования или озвучивания… в любых произведениях, выступлениях, исполнении и т.д. на языках… национальных меньшинств";

требование издавать хотя бы 50% книг на украинском языке не будет распространяться "на издательскую продукцию, изданную на языках национальных меньшинств". А специализированные книжные магазины нацменьшинств смогут издавать хоть 100% продукции не на украинском языке;

подобные нормы прописаны также для аудиовизуальной рекламы и материалов избирательной агитации.

По данным Шамайды, голосование за этот законопроект может состояться уже в начале декабря.

Телеграм-канал "Политика Страны" детально разобрал кабминовский законопроект.

Как пишет канал, языковые активисты уже назвали этот документ "русификаторским". Однако это не так. Законопроект Кабмина еще больше сужает право на использование русского языка по сравнению с действующим законодательством. В частности, во время военного положения и еще течение 5 лет после его отмены будет запрещено использовать русский язык в медиа, в издательском деле, в избирательном процессе (например, будет запрещена агитация на русском).

Кроме того, деятельность уполномоченного Верховной Рады, которому по закону дают новую обязанность защищать право на использование языков нацменьшинств, не будет распространяться на защиту русского языка.

Законопроект вносит существенные изменения в языковые нормы в сфере образования. Но на русский язык они тоже не распространяются. Предлагается гарантировать в школах право использовать наряду с украинским языком языки национальных меньшинств, которые являются официальными языками Европейского Союза.

Кроме того, лица, которые принадлежат к нацменьшинствам и говорят на языках, являющихся официальными языками ЕС, и начали обучение до 1 сентября 2018 года, смогут получить полное общее среднее образование на родном языке (то есть в соответствии с теми правилами, которые были закреплены до вступления в силу закона об образовании).

Профильное среднее образование будет позволено получать на языке нацменьшинств, кроме интегрированных курсов, связанных с изучением украинского языка и литературы, а также истории Украины.

Что касается высшего образования, то вузам частной формы собственности позволят самостоятельно выбирать язык обучения из перечня официальных языков ЕС. При этом прописано, что будет обеспечено право изучения студентами государственного языка как отдельной учебной дисциплины.

Напомним, вчера Владимир Зеленский пообещал Урсуле фон дер Ляйен в ближайшее время принять новую редакцию закона о нацменьшинствах. Это является необходимым условием для начала переговоров с ЕС о вступлении Украины в Европейский союз.

Мы подробно писали о рекомендациях Венецианской комиссии по поводу закона о нацменьшинствах.