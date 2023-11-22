Актер Богдан Бенюк поддержал заявление Ирины Фарион о том, что говорящие по-русски военные не украинцы.

Об этом он сказал в интервью украинскому СМИ.

Бенюк считает, что Фарион "сказала правильную вещь". По мнению артиста, те украинцы, которые продолжают общаться на русском языке, продолжают продвигать "русский мир" в Украине.

"И это надо признать всем. В первую очередь – руководителям государства, которые это побуждают, всем работникам, работающим в государственных учреждениях, руководству украинской армии и командирам, которые дают присягу на служение Украине на украинском языке. Фарион сказала правильное дело и не побоялась это сделать во время войны", – заявил артист.

Бенюк добавил, что считает "захватчиками" украинцев, которые продолжают общаться на русском языке после начала войны. А также тех, кто не перестал говорить на нем, уехав за границу.

"Надо задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину, супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины. Потому что тот гражданин Украины, который является носителем языка, считается его гражданином, а всех остальных я считаю захватчиками. Это касается и украинцев за рубежом. Если они не общаются на украинском языке, то какие они украинцы? Их нужно вычеркивать и говорить, что они русские", – сказал Бенюк.

Напомним, в начале ноября в эфире программы "Рандеву" журналистки Янины Соколовой Фарион заявила, что не считает украинцами военных из "Азова", которые говорят на русском языке. Эти слова вызвали большой резонанс.

Мы подробно разбирали ситуацию с заявлением Фарион.