Бывшая народный депутат от партии "Свобода" Ирина Фарион заявила, что ее увольнения из Львовской политехники "хотел Путин".

Об этом экс-нардеп сообщила в своем видеообращении.

"Вам аплодирует враг. Вы сделали то, чего так хотел Путин: уволить Ирину Фарион. И я уверена, что это ФСБшная провокация против меня совместно с определенными силами внутри страны. Вы поддержали врага. Спросите у Путина, хочет ли он, чтобы Ирину Фарион уволили из Львовской политехники. Он скажет: "Да, я очень этого хочу, спасибо вам, что вы это сделали", - заявила Фарион.

Напомним, недавно после скандалов с высказываниями Фарион в адрес русскоязычных бойцов ВСУ Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении экс-нардепа от "Свободы" сразу по четырем статьям Уголовного кодекса.

После этого Фарион уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника". Экс-нардеп обвинила требовавших ее увольнения студентов "в работе на ФСБ".

Также Ирина Фарион недавно "начала борьбу" за отставку министра образования и назвала Оксена Лисового "основным неучем и основным плагиатором страны".

Мы разбирались, какие последствия для украинского общества будет иметь скандал с Фарион.