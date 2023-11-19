"Провокация ФСБ". Фарион заявила, что ее увольнения из Львовской политехники "хотел Путин"
Бывшая народный депутат от партии "Свобода" Ирина Фарион заявила, что ее увольнения из Львовской политехники "хотел Путин".
Об этом экс-нардеп сообщила в своем видеообращении.
"Вам аплодирует враг. Вы сделали то, чего так хотел Путин: уволить Ирину Фарион. И я уверена, что это ФСБшная провокация против меня совместно с определенными силами внутри страны. Вы поддержали врага. Спросите у Путина, хочет ли он, чтобы Ирину Фарион уволили из Львовской политехники. Он скажет: "Да, я очень этого хочу, спасибо вам, что вы это сделали", - заявила Фарион.
Напомним, недавно после скандалов с высказываниями Фарион в адрес русскоязычных бойцов ВСУ Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении экс-нардепа от "Свободы" сразу по четырем статьям Уголовного кодекса.
После этого Фарион уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника". Экс-нардеп обвинила требовавших ее увольнения студентов "в работе на ФСБ".
Также Ирина Фарион недавно "начала борьбу" за отставку министра образования и назвала Оксена Лисового "основным неучем и основным плагиатором страны".
Мы разбирались, какие последствия для украинского общества будет иметь скандал с Фарион.