Уволенная из "Львовской политехники" Ирина Фарион "начала борьбу" за отставку министра образования Оксена Лисового.

По ее мнению "министр-плагиатор оскорбляет честь украинской науки". Также она обвинила его в "диктаторском" увольнении самой Фарион из ее вуза после языкового скандала.

Фарион напомнила, что ранее была автором постановления Верховной Рады об отставке министра образования Дмитрия Табачника.

"Мы тогда победили. Победим сейчас. Потому что это министр-денацификатор, плагиатор... и трус. В Европейский суд за плагиат!", - написала активистка.

Скандал с Ириной Фарион после ее заявлений о русскоязычных бойцах ВСУ уже вышел далеко за рамки обычной сетевой перебранки на "мовную" тему.

И по-многим моментам серьёзно от них отличается. Фарион за ее нападки раскритиковали не только русскоязычные, но и многие украиноязычные люди. В том числе и во Львове. И реакция властей на этот раз была достаточно жесткой.

По Фарион возбудили уголовное дело, в том числе, и по статье о нарушении равноправия граждан. Что, если дело дойдет до подозрения, теоретически может стать прецедентом - эту же статью можно будет применять и к другим людям, которые оскорбительно высказываются о русскоязычных.

Подробнее о скандале и его последствиях читайте в статье журналиста "Страны" Дениса Рафальского.