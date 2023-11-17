Бывшая депутат Ирина Фарион фактически отказалась нести ответственность за то, что после ее публикации в Крыму задержали проукраинского студента.

"Если кто-то тебе пишет на почту и не указывает, что не нужно этой информации распространять, то кто сказал, что я не могу ее распространить? Если она очень содержательная и чрезвычайно важная", — говорит Фарион.

Она считает, что задержанный в Крыму студент и человек, написавший ей на почту, это могут быть разные люди, а вся эта история - "хорошо спланированная ФСБшная кампания". Как и митинг студентов Львовской политехники.

"Докажите, пожалуйста, мне, что человек, который сидит перед камерой — это тот, кто писал мне. И кто тот человек, который мне писал? Что означает "засветила личные данные", какие личные данные? Фамилия, имя и электронная почта? Так у вас их может быть множество. И может быть множество подставных лиц. По моему мнению, это очень хорошо спланированная ФСБшная кампания и про это свидетельствует организованный шабаш студентов под корпусами Львовской политехники", – говорит Фарион.

Она заявляет, что студенты, которые протестовали под стенами Львовской политехники, доверяют "исключительно московской информации".

"Те люди, которые пришли под политехнику протестовать против Ирины Фарион, доверяют информации исключительно московской. И они точно знают, что человек, который мне писал, это собственно тот, кого показали московские каналы. Это очень основательная спецоперация понятно какой страны. Но с этой страной мне все понятно. Мне не понятно, почему украинская власть не уничтожает ФСБшный след на территории Львовской политехники", — возмущается Фарион.

По ее словам, те митинги стали "рождением необольшевизма".

"Это необольшевики пришли расстреливать Ирину Фарион и зашли триумфально в главный корпус Львовской политехники, как в Зимний дворец в свое время заваливали большевики", — сказала она.

Напомним, что после дела от СБУ и протеста студентов Фарион уволили из Львовской политехники за аморальный проступок.

Также мы писали о том, что Фарион отказалась скрывать имя проукраинского студента из Крыма.