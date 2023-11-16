Экс-нардеп от партии "Свобода" Ирина Фарион, против которой СБУ открыла уголовное производство, заявила о большевизации украинской армии.

Фарион сравнила замкомандира 3-й ОШБр Максима Жорина, который послал ее на х@й после заявлений в адрес русскоязычных бойцов "Азова", с Емельяном Волохом, который "был марксистом и уничтожил националиста Петра Болбочана" (Петр Болбочан - военачальник Украинской народной республики, который в 1919 году пытался свергнуть Симона Петлюру и был за это расстрелян - Ред.).

"Начался процесс большевизации некоторых структур в Вооруженных силах Украины. Это очень небезопасный процесс. Мы его уже один раз переживали, это было ровно сто лет назад. Именно тогда такой, который пишет это (здесь имеется в виду сообщение от Максима Жорина - Ред.), сделал все для того, чтобы уничтожить националиста Петра Болбочана. Фамилия его была Волох. А Волох был марксистом, Болбочан был националистом. Нам сейчас угрожает большевизация армии", - заявила Фарион.

Ранее Фарион потребовала от Зеленского, Залужного и Умерова наказать офицеров "Азова" за "хамское поведение".

А перед этим экс-нардеп высказалась о "москворотии" в украинской армии и заявила, что воевать в рядах ВСУ - это не заслуга.