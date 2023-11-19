Бывшая народный депутат от партии "Свобода" Ирина Фарион назвала министра образования Оксена Лисового "основным неучем и основным плагиатором страны".

Она заявила об этом в видеообращении, критикуя Лисового за свое увольнение из Львовской политехники.

"Я проанализирую текст от основного неуча и плагиатора страны, от человека, которому все равно на собственные научные достижения. Этот человек сегодня представляет Министерство образования, его фамилия - Лисовый", - сказала Фарион.

Она заявила, что будет бороться за отставку ректора Львовской политехники и министра образования Лисового.

"Я буду бороться не только за восстановление себя на должности, но и за отставку ректора Львовской политехники, за отставку всех тех, кто подписал этот незаконный приказ и буду бороться за отставку Вас (Лисового), как основного плагиатора", - сказала Фарион.

По ее словам, именно Лисовый "натравил" студентов, которые митинговали за увольнение Фарион под стенами Львовской политехники.

"Вы на профессора кафедры украинского языка натравили странный сброд с матерными лозунгами, которых вы назвали студентами, которые не имеют никакого отношения к Львовской политехнике. На самом деле все эти лозунги с брутальными матюками, которые держали эти люди, - это ваше лицо, Лисовый, это ваш внутренний мир, ваша моральная ошибка и катастрофа, ваше дно", - заявила Фарион.

Отметим, что недавно министр образования Украины отказался от ученой степени после обвинений в плагиате в его диссертации.

СМИ писали, что одним из источников плагиата в диссертации Лисового стала научная работа брата Ющенко.

Напомним, Ирина Фарион недавно "начала борьбу" за отставку министра образования. Перед этим она возмутилась, что Львовская политехника уволила ее без подписи, и пообещала подать в суд на учебное заведение.

Увольнению предшествовали скандалы, в которые попала Фарион. Так, она заявила, что не считает украинцами русскоязычных военных из "Азова". Позже экс-нардеп вновь высказалась о "москворотии" в украинской армии и заявила, что воевать за Украину - это не заслуга.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Фарион сразу по четырем статьям Уголовного кодекса.

После этого Фарион уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника". Экс-нардеп обвинила требовавших ее увольнения студентов "в работе на ФСБ".

Мы анализировали, какие последствия для украинского общества будет иметь скандал с Фарион.