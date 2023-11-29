В правительстве опровергли сообщения, что власть готовит ослабление украинизации. Ни в одном положении законопроекта о правах национальных меньшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии нет расширения возможностей для русского языка.

Об этом написала в своем Фейсбуке вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"О русском языке. Русский язык был, есть и всегда будет красной линией. Это было четко зафиксировано во всех консультациях с партнерами. Никаких изменений в пользу языка государства-агрессора быть не может; ни в одном положении законопроекта нет расширения возможностей для русского языка. Речь идет исключительно о правах национальных сообществ, а чтобы не было поля для манипуляций, мы четко указываем, что речь идет о языках стран ЕС, а также четко фиксируем, что положения законопроекта не применяются к языку государства-агрессора", - заявила Стефанишина.

Напомним, вчера активист написал, что Кабинет министров внес в парламент законопроект, ослабляющий политику украинизации. В пояснении к документу указано, что он направлен на приведение законов в соответствие с экспертной оценкой Венецианской комиссии по поводу защиты нацменьшинств, что необходимо для вступления Украины в ЕС.

Ранее Стефанишина заявила, что при переговорах с ЕС о защите прав меньшинств не следует поднимать вопрос о защите русского меньшинства, так как его попросту нет.