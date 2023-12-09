Верховная Рада новым законом значительно расширила права национальных меньшинств, принадлежащих к народам, проживающим в Европейском союзе, позволив им, в том числе, получать полное школьное образование на родном языке. При этом из итоговой редакции законодательного акта убрали даже намеки на возможные послабления в Украине для русского языка в будущем.

Закон, включенный в число рекомендаций Европейской комиссии, оперативно подписан президентом Владимиром Зеленским, а значит в ближайшее время вступит в силу.

Подробности - в материале "Страны".

Закон, да не тот

Украинский парламент 317 голосами депутатов одобрил за основу и в целом законопроект №10288-1 "О внесении изменений в некоторых законы Украины относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов касательно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах".

Это альтернатива основному правительственному законопроекту, о котором "Страна" подробно писала.

Примечательно, что проект №10288-1 также принадлежит власти: его инициатором (во всяком случае формально) выступил глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев ("Слуга народа", СН), к которому присоединились 36 коллег из его и других фракций, включая лидера фракции СН Давида Арахамию, а также первого зампредседателя парламента Александра Корниенко.

Еще один важный момент: в числе присоединившихся ряд народных депутатов от "Евросолидарности" (ЕС). По всей видимости, документ их более-менее устраивает.

Почему на факт стоит обратить внимание: именно фракция ЕС наиболее громко среди всех депутатских объединений выражала недовольство кабминовским вариантом №10288, что стала ее вкладом в кампанию "Евроинтеграции без русификации", развернутую в соцсетях сторонниками украинизации.

Напомним, что правительственный законопроект, как и принятый Радой проект, серьезно усилил, прежде всего, языковые права тех национальных меньшинств, чьи языки относятся к официальным языкам Евросоюза - венгерского, румынского, болгарского и т.д.

Пожалуй, основная новелла - это возможность для венгров, румын или болгар, проживающих в Украине, получить среднее или профильное среднее образование на своем родном языке. На государственном украинском оставили только украинский язык и литературу, историю Украины и предмет "Защита Украины" (хотя и при желании другие предметы тоже могут быть добавлены по решению учебного заведения). Отдельно оговорено, что дети, принадлежащие к нацменьшинствам и начавшие учебу на родном языке до 1 сентября 2018 года (когда вступили в силу ряд положений украинизации), смогут получить на нем полное общее среднее образование без увеличения доли обучения по-украински.

Так же, как и в проекте Кабмина, дается определение населенного пункта компактного проживания национального меньшинства, определяются функции центров нацменьшинств (сообществ).

Теперь же об основных отличиях законопроектов.

Если в документе, поданном Кабмином, фигурирует понятие "специализированные книжные магазины", которые могут быть созданы "для реализации прав национальных меньшинств (сообществ)", то в депутатском варианте фигурируют уже просто "книжные магазины и другие заведения", распространяющие книжные издания на исключительно языках нацменьшинств и украинском.

Это важно: в правительственной редакции подчеркивалась, что упор в работе спецкнижных был бы на продаже продукции и печатных медиа, связанных с "культурой, языком, историей и другими интересами национальных меньшинств". И ассортимент книг в такого рода магазинах должен был составлять не менее 50% на языках меньшинств.

Депутаты-соавторы вообще не упоминают спецкнижные в своем законе.

При этом там указывается, что требование иметь не менее 50% ассортимента на украинском языке (по нынешнему законодательству) не распространяется только на магазины, где продаются книги на крымскотатарском и языках меньшинств, языки которых входят в число официальных языков ЕС.

Еще одно уточнение: сегодняшнее условие для книгоиздателей не менее 50% печатной продукции выпускать на украинском языке в течение года не действует в отношении крымскотатарского и языков нацменьшинств, относящихся к Евросоюзу, если книги издавались за счет государственного или местного бюджетов.

Почему сторонники украинизации были против

Замечание о принадлежности продукции к языкам ЕС появилось в тексте не просто так - как и то, что оттуда вычеркнули спецкнижные.

Это следствие критики данных норм сторонниками украинизации, которые увидели в них лазейку для возможных послаблений для русского языка.

Напомним: в законопроекте Кабмина говорилось, что в течение 5 лет после окончания войны русский язык вообще не будет подпадать под действие закона о нацменьшинствах, а по прошествии этого срока мог получить некоторые права. Не в образовательной сфере: там никаких подвижек не подразумевалось.

Однако после окончания пятилетнего моратория могло появиться телевещание (для компаний, которые осуществляют вещание на языке национального меньшинства независимо от территориальной категории - общенациональное ТВ или региональное) на русском языке (как языка нацменьшинства) при условии соблюдения квоты в 30% на государственном языке от общей продолжительности программ или их частей.

Послабления в отношении русского языка допускались и в радиовещании для компаний, ориентированных на нацменьшинства. С учетом того, что сейчас все телеканалы и радиостанции должны соблюдать норму в 90% украинского языка, это было бы существенным расширением прав русского языка.

Но как и в случае с книжной продукцией, потенциальное ослабление украинизации в теле- и радиопространстве вызвало гнев в кругах противников любых уступок русскому языку.

И власть под их давлением пошла на то, что серьезно переписать правительственный законопроект. Норму о 5 годах убрали вовсе, вписав в тело закона, что все запреты в отношении русского будут действовать постоянно.

При этом, норму о том, что на языке нацменьшинств может заполнять до 70% эфира телерадиокомпаний оставили, также как и другие расширенные права нацменьшинств, но только для тех из них, языки которых являются официальными языками ЕС.

И это не вызвало публичных возражений сторонников украинизации. Все силы брошены на то, чтобы убрать любые потенциальные послабления для русского языка.

"Мы вычистили… все нормы, которые открывали шлюзы для русификации в медиа, образовании, книгоиздательстве и книгораспространении", - заявил перед голосованием народный депутата от "Евросолидарности" Владимир Вятрович, который вошел в число соавторов законопроекта.

"Защита прав национальных меньшинств, выполнение рекомендаций Венецианской комиссии не может происходить за счет риска повторной новой русификации Украины", - поддержала коллегу по фракции народный депутат Ирина Геращенко (ЕС), назвавшая совместный депутатский законопроект "согласованным со всеми фракциями и депгруппами".

Как уже говорилось выше, принятый Радой закон в тот же день - вместе с другими евроинтеграционными актами - подписал президент Зеленский.

Для Будапешта не аргумент

Станет ли этот законодательный акт весомым аргументом в переговорах Киева с Венгрией, которая наиболее последовательно настаивала на расширении в Украине прав своего меньшинства - прежде всего в образовательной сфере? Вопрос этот открытый.

"Просто тема защиты прав венгероязычных остается важной во внутривенгерском дискурсе для правящей в Будапеште команды. Никто не будет отказываться от нее даже после принятия закона. Найдется некое другое ущемление прав, в чем я не сомневаюсь. Проблема, впрочем, гораздо глубже. Будапешт вообще настроен крайне негативно в отношении Украины. Если не вопрос языка, то якобы статус одной из самых коррумпированных стран в мире, по словам венгерского премьера Виктора Орбана, что не позволяет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС", - говорит политолог Андрей Золотарев "Стране".

Собеседник в парламентской фракции СН, занимающийся активно евроинтеграцией, утверждает, что главной задачей при принятии закона о расширении прав нацменьшинств было "пойти навстречу Будапешту, но и дать аргумент руководству евроструктур, которое сейчас торгуется с венгерским руководством".

"Нас настоятельно попросили выполнить весь план рекомендаций - мы это сделали. Теперь солируют Брюссель с другими сторонниками открытия наших переговоров с Евросоюзом", - говорит депутат, попросивший об анонимности.

Впрочем, пока никак четкой реакции ни от Венгрии, ни от Еврокомиссии по поводу принятого законопроекта о нацменьшинствах нет. Также нет и оценок евроструктур относительно того, что русский язык в Украине лишили каких-либо прав бессрочно. Ранее были неофициальные утечки, что Брюссель против этого возражать не будет. Но официальная позиция не озвучилась.

Но касательно русского языка, по мнению эксперта Золотарева, важно еще и то, что принятый законопроект показал, что власть не готова менять подходы в гуманитарной политике.

"Хотя значительная часть граждан (в результате такой политики - Ред.) уходит во внутреннюю эмиграцию и не считает государство своим. Это очень большая проблема в стране, ведущей войну. В тяжелые времени обычно стараются консолидировать, но у нас решили дальше "укреплять" единство через разъединение. Ни к чему хорошему это не приводит, как показывает история", - полагает эксперт.