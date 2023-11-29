Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект с дополнениями в закон о языках национальных меньшинств. Принятие таких изменений - одно из условий Европейской комиссии для открытия переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. И последнее из невыполненных условий.

Украинская власть уже заявила, что выполнит все рекомендации Еврокомиссии до декабрьского саммита Евросоюза. Однако вокруг проекта о языках уже закипают страсти. Сторонники украинизации утверждают, что документ способен существенно помешать этому курсу и даже укрепить права русского языка.

Против принятия законопроекта в нынешней редакции уже выступила фракция партии "Европейская солидарность", а также ряд активистов.

Пойдет ли власть на голосование в таких условиях или будет переписывать документ, что чревато осложнениями в переговорах с ЕС, разбиралась "Страна".

Правительство предложило перемены

Правительственный законопроект №10288 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов касательно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах" в Раде был зарегистрирован 24 ноября.

По всей видимости, его редакция - результат интенсивных переговоров с евробюрократами в последние дни.

Как писала "Страна", законопроект входит в число требований ЕК, которая, как считается, только после их выполнения Украиной будет рекомендовать Европейскому совету (главам государств-членов ЕС) официально начать обсуждение с Киевом условий вступления в блок.

Глава парламентской фракции "Слуги народа" (СН) Давид Арахамия уже анонсировал голосование за проект на одном из ближайших пленарных заседаний.

"Принятие соответствующего закона является последним требованием для открытия переговоров о членстве Украины в Евросоюзе", - сказал лидер президентской фракции в своем Telegram-канале.

"Украина отдана дальнейшим реформам и полна решимости в ближайшее время завершить законодательные шаги, указанные в отчете Европейской Комиссии", – сказал на конференции президентов Европарламента во вторник в Брюсселе председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, которого цитирует "Интерфакс Украина".

Наконец президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пообещал, в том числе, поменять законодательство о нацменьшинствах.

Теперь подробнее о самом законопроекте №10288. Он вносит изменения сразу в несколько законов, регулирующих языковую политику в стране. При этом русский язык 5 лет после окончания войны вообще не будет обладать какими-то особыми правами, а через 5 лет получит их в ограниченном (в сравнение с языками других нацменьшинств) объеме.

В первую очередь законопроект направлен на расширение прав официальных языках ЕС - венгерском, румынском, болгарском и т.д.

Так, в законе о национальных меньшинствах появляется определение населенного пункта, в котором лица, принадлежащие к национальному меньшинству (сообществу), проживают, согласно официальной статистике, на протяжении последних 100 лет, или же они составляют более 15 % населения. И в таких населенных пунктах не будет применяться статья 40 закона "О медиа", в которой устанавливается доминирование украинского языка в аудиовизуальных СМИ. Кроме того, на этой территории разрешается использовать язык нацменьшинств в материалах предвыборной агитации.

Далее: государство берется способствовать развитию специализированных книжных магазинов "с целью удовлетворения культурных потребностей и интересов национальных меньшинств". Возможность их открытия допускалось и ранее, однако теперь законопроект, оговаривая государственную заботу, также дописывает в закон "Об издательском деле", что печатная продукция, выпущенная в интересах нацменьшинства, должна составлять в этих книжных не менее 50% ассортимента.

Серьезно переписан пункт закона о нацменьшинствах, касающийся рекламы. Сейчас в законодательстве говорится, что в местах проживания нацменьшинств украиноязычные рекламные объявления можно дублировать на их языках. Если это текстовая реклама (а под эту формулировку могут попасть и вывески магазинов, и реклама скидок, и меню), то дублирование "не может быть большим по объему и размером шрифта, чем текст, выполненный на государственном языке". Однако, согласно предложенной редакции, можно обходиться в рекламных целях одним языком нацменьшинства, без украинского.

Также уточняются определение и функции т.н. центров нацменьшинств (сообществ), упоминающихся в действующем законодательстве.

Однако наиболее значительным шагом можно назвать предлагаемые изменения в сфере образования. Правительственный законопроект позволяет вернуться к полному обучению на языках нацменьшинств (если это официальные языки Евросоюза) в школах (то есть норме, существовавшей до 2017 года). В настоящий момент они тоже используются, но чем старше дети, тем больше в обучении украинского языка: в 5 классе - 20% предметов должны читаться на государственном языке, в 9-м - не менее 40%, в 11-м - не менее 60%. Теперь же на украинском предлагается оставить только украинский язык и литературу, а также историю Украины (как почти и было до запуска украинизации).

Кроме того, дети, принадлежащие к нацменьшинствам и начавшие обучение на родном языке до 1 сентября 2018 года, получают право получить на нем полное общее среднее образование. То есть процент украинского языка в обучении для них не будет увеличиваться.

И еще один примечательный момент: уполномоченный по защите государственного языка в случае принятия проекта №10288 к своим полномочиям добавит еще надзор над выполнением языковых прав нацменьшинств.

Стоит обратить внимание и на тот факт, что из закона о нацменьшинствах предлагается убрать пассаж о запрете "популяризации или пропаганды страны-террориста (страны-агрессора) и ее органов, российского нацистского тоталитарного режима, символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину, представителей органов страны-террориста (страны-агрессора) и их действий, которые создают позитивный образ страны-террориста (страны-агрессора), оправдывают или признают правомерной вооруженную агрессию Российской Федерации как страны-террориста против Украины, оккупацию территории Украины".

Что касается русского языка, то, как писалось выше, 5 лет после окончания войны он вообще не будет подпадать под действия закона о нацменьшинствах, а по прошествии этого срока определенные права получит.

На русском языке можно будет проводить собрания, конференция, митинги, выставки, учебные курсы, семинары, тренинги, дискуссии, форумы, другие публичные мероприятия. То же самое касается культурно-художественных, развлекательных или зрелищных мероприятий. Сейчас проведение любых концертов, перформансов на русском языке запрещено. Через пять лет это станет возможно.

Афиши и объявления о мероприятии можно будет дублировать на русском языке.

Через 5 лет будет позволено телевещание (для компаний, которые осуществляют вещание на языке национального меньшинства независимо от территориальной категории - общенациональное ТВ или региональное) на русском языке при условии соблюдения квоты в 30% на государственном языке от общей продолжительности программ или их частей. Кроме того, в радиовещании компании, ориентированные на национальные меньшинства, смогут использовать русский язык, при условии, что не менее 30% недельного объема вещания, в том числе новостных и аналитических блоков, развлекательных программ, будет происходить на государственном языке.

Отметим, что это будет довольно серьезное расширение прав русского языка. Сейчас все телеканала и радиостанции должны соблюдать норму в 90% украинского языка.

Еще одна новация касается издательского дела. Через 5 лет будет позволено создавать специализированные книжные магазины с литературой на русском языке, при условии, что она составляет не менее 50% от ассортимента магазина и связана с культурой, языком, историей и другими интересами национального меньшинства.Будет позволена предвыборная агитация в печатных материалах на государственном языке и дублированных на русский. Это положение касается не всей территории Украины, а только населенных пунктов, которые будут определены как место компактного проживания русского нацменьшинства. Методологию определения таких населенных пунктов разработает Кабмин.

Однако, что касается образования, никаких подвижек для русского языка (в отличие от официальных языков ЕС) не произойдет. Даже через 5 лет обучаться на русском языке ни на одной ступени - будь то дошкольное, школьное, профильное или высшее образование (в том числе в частных вузах) - будет невозможно.

Активисты увидели русификацию

Несмотря на 5-летний мораторий по правам русского языка и их ограниченный объем, данный законопроект уже вызвал негодование у сторонников украинизации, которые обвинили инициаторов не только в пересмотре языковой политики, но и потворствованию "русификации".

Так, один из языковых активистов Тарас Шамайда, опубликовал на эту тему пост в Facebook, который активно репостили его единомышленники.

Как утверждает Шамайда, если будет принята нынешняя версия, "массовая русификация" будет вопросом времени и начнется, как только запреты на использование русского языка будут сняты. "Лазейки" же активист видит, в том числе, в уменьшении обязательной квоты на украинский язык на телеканалах и радиостанциях с 90% времени, как сейчас, до 30%, в разрешении специализированным книжным продавать хоть 100% продукции не на украинском языке (сейчас норма - минимум 50% должно быть по-украински), в разрешении иноязычной рекламы и материалов предвыборной агитации.

Отдельно он "прошелся" по предлагаемым изменениям в сфере образования, которые, по его мнению, загоняют детей из нацменьшинств в "языковые гетто".

"Правительство провалило коммуникацию в вопросе законодательства о национальных меньшинствах как с европейскими партнерами, так и с украинским обществом, и теперь пытается "задобрить" Орбана и других шантажистов за счет интересов украинцев и украинского языка. Независимо от того, записаны антиукраинские нормы в правительственный законопроект намеренно или его авторы сами не поняли, что написали, принятие законопроекта №10288 в представленном виде - категорически неприемлемо. Европейская интеграция и русификация несовместимы", - заявил Шамайда.

Его поддержал другой сторонник украинизации народный депутат от "Евросолидарности" Владимир Вятрович, который пообещал организовать сопротивление законопроекту в Раде. По всей видимости, фракция ЕС выступит против принятия проекта в нынешней редакции.

Собеседник издания, близкий к руководству фракции СН, допускает протесты со стороны "Евросолидарности" экс-президента Петра Порошенко по поводу закона.

"Однако есть вроде бы решения, как их успокоить. Редакция же законопроекта, если и будет меняться, то косметически", - говорит он без уточнений.

Другие собеседники в парламенте говорят, что "Евросолидарность" хочет попробовать "испортить "слугам" праздник евроинтеграции", но те позволят это сделать.

"Саммит ЕС начнется в Брюсселе 14 декабря. У нас сейчас туго с хорошими новостями, не говоря уже о победах. Европейский трэк дает нам возможность показать успех, мы не можем это упустить", - сказал "Стране" один из нардепов от "Слуги народа", занимающийся активно евроинтеграцией.

В тоже время можно предположить, что поборники украинизации, такие, например, как Фарион, начнут по поводу этого закона массово разгонять "зраду". И эту тему, вполне вероятно, подхватят и противники Зеленского, которые сейчас наращивают градус критики президента.