Процесс вступления Украины в Евросоюз требует времени и выполнения Киевом всех условий.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Le Parisien.

"На саммите Евросовета в четверг и пятницу будет обсуждаться начало переговоров о вступлении, а не само вступление, которое в любом случае требует времени. Конечно же, присоединение Украины к Евросоюзу может состояться только после того, как будут выполнены все условия членства", - сказала фон дер Ляйен.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Евросоюза "должны воздержаться от обсуждения вопроса вступления Украины в ЕС во время декабрьского заседания Европейского совета, поскольку среди стран-членов нет единства по этому вопросу".

Напомним, во время недавней встречи президент Франции Эмманюэль Макрон не переубедил Виктора Орбана поддержать вступление Украины в ЕС. Премьер Венгрии заявил, что Евросоюз "не готов и не может" принять Украину по ряду причин. В частности, назвал Украину "одной из самых коррумпированных стран мира".

Между тем Украина продолжает выполнять рекомендации Еврокомиссии для вступления в Евросоюз. Так, на днях Верховная Рада поддержала законопроекты, необходимые для дальнейшей евроинтеграции.

Однако Венгрию не удовлетворили принятые Радой изменения в закон о нацменьшинствах.