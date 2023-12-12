Будапешт готов отозвать своё вето на финансирование Украины Евросоюзом в обмен на миллиарды евро, которые ЕС удерживает из-за проблем с демократией в Венгрии.

Об этом пишет немецкое издание Bloomberg со ссылкой на слова главного политического советника премьер-министра Виктора Орбана.

Балаш Орбан подчеркнул, что Венгрия хочет получить около 30 миллиардов евро от Евросоюза.

Он также заявил, что Венгрия по-прежнему выступает против полного четырёхлетнего плана помощи Украине и предпочитает, чтобы ЕС предложил Киеву финансирование только на ближайший год и без внесения поправок в бюджет.

Ранее в Венгрии посчитали, что безответственно начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС сейчас. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что позиция Венгрии по поводу вступления Украины в Евросоюз не является предметом торга: Будапешт не ищет для себя тактических выгод в этой ситуации, а просто считает, что Киев и ЕС не подготовлены к началу переговоров о вступлении Украины в блок.

Мы также сообщали, что ЕС планирует финансировать Украину в обход общего бюджета из-за позиции Венгрии.