Еврокомиссия снова заморозила выделение Венгрии 10 млрд евро, которые должны были склонить Будапешт к поддержке решений по Украине.

Об этом сообщает Reuters.

ЕС был готов разморозить 10 млрд, но премьер Венгрии Виктор Орбан продолжал говорить, что будет блокировать переговоры о членстве Украины в ЕС и выделение ей помощи. А его помощник вчера заявил, что Венгрия хочет получить 30 млрд евро.

На это Еврокомиссия "отреагировала дальнейшим повышением ставок". Теперь глава Евросоюза Шарль Мишель заявил, что для получения этих 10 млрд Будапешт должен закончить судебную реформу, чтобы принятые решения вступили в силу.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что позиция Венгрии по поводу вступления Украины в Евросоюз – это не предмет торга: Будапешт не ищет для себя тактических выгод в этой ситуации, а считает, что Киев и ЕС не подготовлены к началу переговоров о вступлении Украины в сообщество.

Мы также сообщали, что ЕС рассматривает возможность экстренного финансирования Украины в обход общего бюджета из-за позиции Венгрии.