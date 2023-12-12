Послы ЕС снова не согласовали новый пакет санкций против России, но не из-за Венгрии.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Х.

По его словам, теперь Австрия жалуется на то, что Украина внесла банк Raiffeisen в перечень международных спонсоров войны.

Сегодня Евросоюз смягчил свое предложение по санкциям против РФ в новом 12-м пакете под давлением средиземноморских стран. Первоначально Еврокомиссия хотела запретить продажу старых танкеров российским предприятиям или для их использования в России, а также организациям, которые могут использовать танкеры для обхода ценового потолка. Но позже этот пункт был исключен.

Напомним, ранее Словакия выступила против санкций в отношении ядерного сектора РФ.

А Венгрия блокировала обсуждение новых санкций Евросоюза против России.