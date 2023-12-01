Европейский Союз до конца года планирует ввести санкции против российской ЧВК "Редут".

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на проект решения.

Издание провело расследование и выяснило, что ЧВК курирует Генштаб РФ.

Ранее компания была "связана с деятельностью в Сирии", но с началом вторжения РФ в Украину "начала вести боевые действия в Украине, вблизи Чернобыльской АЭС и Харькова, проводила разведывательную деятельность перед вторжением", а также "была связана с покушениями на убийство Зеленского". Кроме того, ее бойцы воевали в Донецкой и Луганской областях.

За это компания, ответственная за функционирование "Редута", в феврале попала под санкции США.

Управляет ею Евгений Сидоров - один из соучредителей одной из первых российских ЧВК "Славянский корпус". Главным руководителем ЧВК СМИ называют бизнесмена Константина Мирзаянца, куратором - полковника Алексея Кондратьева, а инициатором создания - замглавы разведки РФ Владимира Алексеева. За набор наемников в компанию отвечает и.о. начальника 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Сергей Дроздов.

Кондратьев, Дроздов и Алексеев

Расследование показало, что "Редут" фактически является секретной разветвленной системой вербовки тысяч россиян на войну против Украины, которая контролируется и финансируется российской разведкой. По оценке журналистов, в 2023 году "по системе "Редута" воевали 25 тысяч человек, что стоило около миллиарда долларов в год.

Ранее британская разведка рассказывала о деятельности ЧВК "Редут".

Как мы сообщали, в сентябре британские власти внесли ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций.