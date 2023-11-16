В Забайкальском крае России неизвестные сожгли венки на могиле члена ЧВК "Вагнер", воевавшего и погибшего под Бахмутом.

Об этом сообщает местное издание "Вечорка".

Инцидент произошел в Чите на могиле Василия Молоткова. Неизвестные сожгли могилу, а на вывешенных над ней флагах России и ЧВК написали слово "Украина".

Флаги передали полиции, которая прибыла на место происшествия сразу после сообщения о вандализме.

По словам сестры погибшего Ольги, оскверненную могилу близкие обнаружили 14 ноября, когда пришли справить полугодичные поминки. При этом явных врагов в Чите у Молоткова не было, хотя он попал в ЧВК из колонии.

"В "Вагнер" он попал с ИК-5 в поселке Антипиха. За решетку же – за причинение смерти по неосторожности. Но я знаю родственников погибших по вине брата, они на такое не способны. Всего ему дали 13 лет строгого режима, из которых девять он отсидел, после чего ушел на войну", - рассказала женщина.

По словам сотрудников некрополя, всего на кладбище Чита-I похоронены более 50 участников войны в Украине. 40 из них - это "вагнеровцы".

Незадолго до этого, минувшим летом, в Кировской области мужчина разгромил могилы троих "вагнеровцев". После задержания он объяснил свой поступок желанием отомстить ЧВК за то, что не прошел в нее отбор.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил потери ЧВК "Вагнер" в Украине. По его данным, в боях ранены либо погибли 29 543 бывших заключенных, которых рекрутировали в частную "армию" Евгения Пригожина.

Всего через "украинскую командировку" прошли 78 тысяч наемников. Из них 49 тысяч - это заключенные из лагерей.