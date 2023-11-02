В селе Глубочок Хмельницкой области мужчина, представляющийся Иисусом, обворовывал и крушил могилы. Всего он надругался над 19 могилами.

Об этом сообщает в Фейсбуке аккаунт полицейских офицеров общин в Хмельницкой области.

Как сказано в посте, 1 ноября на горячую линию "102" от жительницы села поступила информация о том, что на кладбище неизвестный мужчина совершает акты вандализма на могилах.

На место происшествия направились полицейские офицеры общины, которые вместе с местными жителями задержали злоумышленника. Им оказался 50-летний житель села Иванковцы, которого выгнала из дома жена. Мужчина, представившийся Иисусом, имел при себе рюкзак, в котором оказались крест, флаг Украины и лампадки. Он объяснил, что украденное хотел забрать домой.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой).

Летом мы рассказывали, как в Броварском районе Киевщины 51-летний житель села Гоголев раскопал могилу на кладбище, вытащил из гроба тело умершего и принёс покойника на территорию домовладения своего односельчанина.

Также мы сообщали, что в Херсоне неизвестные вандалы повредили на кладбище памятники братской могилы воинам-освободителям Второй мировой войны.