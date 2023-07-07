В Броварском районе Киевщины 51-летний житель села Гоголев раскопал могилу на кладбище, вытащил из гроба тело умершего и принёс покойника на территорию домовладения своего односельчанина.

Сообщение об этом случае вандализма появилось на странице полиции Киевской области в Фейсбуке.

Об инцинденте правоохранителей уведомил односельчанин подозреваемого, когда обнаружил перед своим домом тело.

Как выяснили журналисты в пресс-службе полиции, вандал страдает психическим расстройством и даже не смог толком объяснить, зачем раскопал могилу и принёс под дом соседу мертвеца. Мужчина лишь сказал, что по телевизору призвали поминать погибших на войне минутой молчания, а "Иисус сказал, что поклоняться нужно только Богу".

"А мы, народ Божий, воздали честь не Господу, а мёртвым", - пояснил мужчина.

Как установило следствие, после того, как сельчанин принёс покойника в чужой двор, он вернулся на кладбище и аккуратно зарыл могилу.

Полиция сообщила вандалу о подозрении по факту надругательства над могилой и незаконным завладением телом умершего (ч. 1 ст. 297 УК Украины).

Ранее мы публиковали новость о случае под Ровно, где мужчина зарезал соседа и продолжил жить рядом с мертвецом.

Также мы сообщали, что в Херсоне неизвестные вандалы повредили на кладбище памятники братской могилы воинам-освободителям Второй мировой войны.